Гари Линекер с юмором оценил перспективы Чарли Сэвиджа в «МЮ», вспомнив его отца

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал дебют за «Манчестер Юнайтед» 18-летнего полузащитника Чарли Сэвиджа, который вышел на замену в домашнем матче своей команды на групповом этапе Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:1).
Отец Чарли Сэвиджа — бывший футболист сборной Уэльса Робби Сэвидж, который начинал свою карьеру в «МЮ», но за главную команду не провел ни одного матча. В настоящее время он работает футбольным комментатором и работал на игре с участием своего сына, сообщил Линекер в своём «твиттере».
«Прекрасный момент, когда Чарли Сэвидж дебютирует за «Манчстер Юнайтед», а его отец комментирует матч. Момент гордости для них обоих. Если у него половина способностей Робби Сэвиджа, что тогда он будет абсолютно… безнадёжным. Шучу, конечно. Пожелайте ему удачи», — написал Гари Линекер.
В матче группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Янг Бойз» Чарли Сэвидж вышел на замену на 89-й минуте.
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