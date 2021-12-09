Петржела: «Легия» играет ужасно. «Спартак» спокойно может их обыгрывать

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение о шансах московского «Спартака» в игре с варшавской «Легией» в заключительной гостевой встрече группового этапа Лиги Европы.

«Матч будет непростым для красно-белых. Да, у «Спартака» много травмированных, но «Легия» играет сейчас ужасно. Поляков не нужно бояться, красно-белые спокойно могут их обыгрывать. Нужна ли «Спартаку» Лига Европы? Естественно. Во-первых, выход в плей-офф улучшит ситуацию в таблице коэффициентов. В стыковых матчах некого бояться. С «Боруссией» и «Барселоной» можно играть. Я завтра жду от красно-белых только победы! Любой другой исход будет неудачей для москвичей», — приводит слова Петржелы «Спорт-экспресс».

Матч «Легия» — «Спартак» пройдёт в четверг, 9 декабря, и начнётся в 20:45 по московскому времени. За тур до окончания группового этапа польская команда занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. Москвичи с семью очками располагаются на второй позиции в турнирной таблице группы. Столько же баллов у «Наполи» (Италия). А у лидера группы «Лестера» (Великобритания) 8 баллов.