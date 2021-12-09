«Хороший боевик». Малафеев – о матче «Зенит» – «Челси»
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Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на ничью в матче сине-бело-голубых с лондонским «Челси» (3:3).
«Хороший боевик», — написал Малафеев в своём «твиттере», прикрепив эмодзи руки с бицепсом.
Напомним, вчера, 8 декабря, проходил матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:3.
По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» финишировал на третьем месте в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые набрали 5 очков за 6 матчей. «Челси» (13) занял второе место в группе. На последнем месте располагается «Мальмё» (1), а возглавил квартет «Ювентус» (15).
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