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Гендиректор «СКА-Хабаровск»: Юран – яркий тренер. Он постоянно на виду у различных клубов

Гендиректор «СКА-Хабаровск»: Юран – яркий тренер. Он постоянно на виду у различных клубов
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Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев поделился мнением о работе главного тренера клуба Сергея Юрана.

«Юран – яркий тренер и в Хабаровске показал, что может добиваться результата. Его пресс-конференции пользуются популярностью. Не зря у него прозвище было «Танк» — он так идёт по жизни. Поэтому не удивительно, что он постоянно на виду, в том числе и у руководителей различных клубов.

Скажу так: у него действующий контракт, и на сегодняшний день беспокойства по поводу главного тренера у нас нет. Никаких конкретных предложений по его кандидатуре в клуб не поступало, поэтому работаем дальше. А писать в наше время можно разное.

Он умеет из имеющихся футболистов выжимать максимум. Соглашусь, что в нашем составе нет суперзвезд. У нас ровная команда, интересная, и, думаю без самоотдачи нельзя забраться так высоко. А ведь могли быть еще выше. Так что если главный тренер говорит, что мы прыгнули выше головы, то ему виднее», — цитирует Кандалинцева пресс-служба клуба.

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