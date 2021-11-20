Юран: в случае отставки Витории, конечно, согласился бы возглавить «Спартак»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран заявил о готовности возглавить московский «Спартак» в случае отставки наставника красно-белых Руя Витории.
«В случае отставки Витории, конечно, согласился бы возглавить клуб. Мне предлагали, когда я только закончил играть, но тогда реально смотрел на вещи и понимал, что не был готов, надо было наработать опыт. Сейчас он есть, результаты говорят сами за себя. Поэтому – почему нет. Ведь даже турнирную таблицу тяжело открывать и видеть, где находится команда. К сожалению, сколько времени прошло, а ситуация не выравнивается – и тут вопросы к тренеру.
Болельщики злы на Виторию, потому что результата нет, ведь они хотят видеть команду минимум в тройке, максимум на первом месте. Если матч с «Краснодаром» не ключевой в решении его продолжения нахождения в клубе, то точно один из, потому что есть какие-то предварительные решения. Но и «быки» сейчас тоже не в самой лучшей форме, а ведь это два клуба, которые по бюджету и уровню никак не должны находиться ниже пятёрки при всём уважении к другим командам», — цитирует Юрана Metaratings.
- 20 ноября 2021
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