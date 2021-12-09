Выступление Dabro, AR-шоу и другие активности в день матча «Динамо» — «Зенит»

В рамках 18-го тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» встретится с петербургским «Зенитом» на «ВТБ Арене». Бело-голубые подготовили обширную развлекательную программу – темой воскресного матчдея станет Новый год.



Своими песнями перед матчем и в перерыве порадует группа Dabro, авторы суперхита «Юность». Также гости матча станут свидетелями первого футбольного AR-шоу в России — технологии дополненной реальности теперь и на «ВТБ Арене»! Болельщиков ждут розыгрыш персональных призов от игроков и главного тренера, сюрпризы для детей, зимние фотозоны и новогоднее меню.



«Новый год — это семейный праздник, так что обязательно приводите родных и близких на «ВТБ Арену». При покупке четырёх билетов вы заплатите только за три — предложение действует на все секторы трибун A, C и D, кроме билетов категории Gold, Platinum и Lounge Bar. Также на эту встречу можно получить бесплатные билеты для детей от 7 до 13 лет», — сообщает пресс-служба клуба.



Билеты на матч можно приобрести по ссылке.



Для посещения матча необходимо иметь действующий QR-код и удостоверение личности. На территории арены необходимо надевать защитные медицинские маски, помнить о социальной дистанции и мерах предосторожности.