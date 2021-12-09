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Селихов отразил пенальти на 98-й минуте матча «Легия» — «Спартак»

Селихов отразил пенальти на 98-й минуте матча «Легия» — «Спартак»
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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти на 98-й минуте в заключительном матче группового этапа с «Легией». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. Спасение Селихова позволило москвичам пробиться в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе С.

Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче на 17-й минуте. Майк Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Артур Боруц не дотянулся.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, первая игра «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, проходившая в Москве, завершилась победой поляков со счётом 1:0. Победный гол был забит на 90+1-й минуте.

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