Селихов отразил пенальти на 98-й минуте матча «Легия» — «Спартак»
Поделиться
Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти на 98-й минуте в заключительном матче группового этапа с «Легией». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. Спасение Селихова позволило москвичам пробиться в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе С.
Зелимхан Бакаев открыл счёт в матче на 17-й минуте. Майк Навроцкий грубо ошибся, сделав неуклюжий пас назад. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную и технично пробил в дальний угол — Артур Боруц не дотянулся.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, первая игра «Спартака» и «Легии» на групповом этапе, проходившая в Москве, завершилась победой поляков со счётом 1:0. Победный гол был забит на 90+1-й минуте.
Новость по темеГол Бакаева принёс «Спартаку» победу в матче с «Легией»
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
00:11
-
00:11
-
00:02
-
00:02
- 9 декабря 2021
-
23:59
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:48
-
23:46
-
23:44
-
23:44
-
23:43
-
23:42
-
23:41
-
23:37
-
23:36
-
23:36
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:19
-
23:19
-
23:17
-
23:17
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:10
-
23:09
-
23:09
Партнерский контент