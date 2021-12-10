Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы

Завершились все матчи групповой стадии Лиги Европы, по итогам которой определилось 8 участников 1/8 финала.
В 1/8 финала турнира вышли команды, которые заняли первые места в своих группах. Ими стали – «Лион», «Монако», «Спартак», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Байер» и «Вест Хэм». Ещё восемь команд, которые будут участвовать в этой стадии турнира, определятся по итогам стыковых игр.
Напомним, на групповой стадии Лиги Европы помимо «Спартака» выступал «Локомотив», однако железнодорожники завершили групповую стадию на последнем месте и вылетели из еврокубков.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. В жеребьевке примут участие 16 клубов — восемь клубов, которые заняли первые места на групповом этапе Лиги Европы и восемь клубов, которые выиграли стыковые матчи Лиги Европы.
Первые матчи пройдут 10 марта. Ответные игры состоятся 17 марта.
- 10 декабря 2021
-
01:45
-
01:36
-
01:35
-
01:30
-
01:28
-
01:24
-
01:23
-
01:14
-
01:10
-
01:09
-
01:03
-
00:58
-
00:56
-
00:55
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:42
-
00:40
-
00:40
-
00:36
-
00:28
-
00:24
-
00:24
-
00:22
-
00:20
-
00:11
-
00:11
-
00:02
-
00:02
- 9 декабря 2021
-
23:59
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:50