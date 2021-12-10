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Рейтинг УЕФА: Россия обошла Шотландию и поднялась на 9-е место

Рейтинг УЕФА: Россия обошла Шотландию и поднялась на 9-е место
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Российские клубы завершили своё участие в групповом этапе еврокубков сезона-2021/2022. Это повлекло за собой изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Помимо очков за победу московского «Спартака» над «Легией» (1:0) в последний игровой день, Россия также получила бонусные очки за выход красно-белых в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе.

Набранные баллы позволили России обойти Шотландию и подняться на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь в активе России 34,482 очка, а у Шотландии – 34,300. А вот Украина, напротив, ухудшила своё положение в рейтинге, опустившись на 12-е место.

Полная таблица коэффициентов УЕФА

Напомним, очки в таблице коэффициентов УЕФА начисляются странам по следующей схеме:

  • Победа на групповом этапе и далее (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) — 2 очка;
  • Победа в матчах отборочных раундов и раунда плей-офф (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) — 1 очко;
  • Ничья на групповом этапе и далее (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) — 1 очко;
  • Ничья в матчах отборочных раундов и раунда плей-офф (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) — 0,5 очка;
  • Бонус за участие в групповом этапе (ЛЧ, ЛЕ) — 4 очка;
  • Бонус за выход в 1/8 финала (ЛЧ) — 4 очка;
  • Первое место в группе (ЛЕ) — 4 очка;
  • Второе место в группе (ЛЕ) — 2 очка;
  • Первое место в группе (ЛК) — 2 очка;
  • Второе место в группе (ЛК) — 1 очко;
  • Выход в следующий этап плей-офф (ЛЧ, ЛЕ) — дополнительно по 1 очку;
  • Выход в 1/2 финала и финал (ЛК) — дополнительно по 1 очку.
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