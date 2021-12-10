Рейтинг УЕФА: Россия обошла Шотландию и поднялась на 9-е место

Российские клубы завершили своё участие в групповом этапе еврокубков сезона-2021/2022. Это повлекло за собой изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Помимо очков за победу московского «Спартака» над «Легией» (1:0) в последний игровой день, Россия также получила бонусные очки за выход красно-белых в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе.

Набранные баллы позволили России обойти Шотландию и подняться на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь в активе России 34,482 очка, а у Шотландии – 34,300. А вот Украина, напротив, ухудшила своё положение в рейтинге, опустившись на 12-е место.

Полная таблица коэффициентов УЕФА

Напомним, очки в таблице коэффициентов УЕФА начисляются странам по следующей схеме: