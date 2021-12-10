Рейтинг УЕФА: Россия обошла Шотландию и поднялась на 9-е место
Поделиться
Российские клубы завершили своё участие в групповом этапе еврокубков сезона-2021/2022. Это повлекло за собой изменения в таблице коэффициентов УЕФА.
Помимо очков за победу московского «Спартака» над «Легией» (1:0) в последний игровой день, Россия также получила бонусные очки за выход красно-белых в 1/8 финала Лиги Европы с первого места в группе.
Набранные баллы позволили России обойти Шотландию и подняться на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь в активе России 34,482 очка, а у Шотландии – 34,300. А вот Украина, напротив, ухудшила своё положение в рейтинге, опустившись на 12-е место.
Полная таблица коэффициентов УЕФА
Напомним, очки в таблице коэффициентов УЕФА начисляются странам по следующей схеме:
- Победа на групповом этапе и далее (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) — 2 очка;
- Победа в матчах отборочных раундов и раунда плей-офф (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) — 1 очко;
- Ничья на групповом этапе и далее (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) — 1 очко;
- Ничья в матчах отборочных раундов и раунда плей-офф (ЛЧ, ЛЕ, ЛК) — 0,5 очка;
- Бонус за участие в групповом этапе (ЛЧ, ЛЕ) — 4 очка;
- Бонус за выход в 1/8 финала (ЛЧ) — 4 очка;
- Первое место в группе (ЛЕ) — 4 очка;
- Второе место в группе (ЛЕ) — 2 очка;
- Первое место в группе (ЛК) — 2 очка;
- Второе место в группе (ЛК) — 1 очко;
- Выход в следующий этап плей-офф (ЛЧ, ЛЕ) — дополнительно по 1 очку;
- Выход в 1/2 финала и финал (ЛК) — дополнительно по 1 очку.
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
10:51
-
10:42
-
10:31
-
10:27
-
10:15
-
10:11
-
09:58
-
09:56
-
09:56
-
09:45
-
09:34
-
09:23
-
09:13
-
08:55
-
08:30
-
08:30
-
05:31
-
04:52
-
04:39
-
04:23
-
04:13
-
03:54
-
03:36
-
03:08
-
02:49
-
02:23
-
02:13
-
02:07
-
01:57
-
01:55
-
01:45
-
01:36
-
01:35
-
01:30
-
01:28
Партнерский контент