«Воздалось за три года мучений». Селихов — о своей игре за «Спартак» в нынешнем сезоне

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0). Вратарь московского клуба отбил пенальти на 98-й минуте встречи, тем самым принеся своей команде первое место в группе и путёвку в 1/8 финала ЛЕ.

«Как я это делаю? Не знаю. Думаю, может, воздалось за 3 года мучений. Спасибо всевышнему, богу. Вся команда — молодцы, все ребята бились. Лично для меня это был матч всей жизни. То, что творилось внутри после финального свистка, — это нечто вообще. В раздевалке на руках не качали, там Самуэль Жиго зажигал, думаю, видео появится в интернете (смеётся).

Первое место в группе — чудо? Это работа тренерского штаба, всех игроков и персонала. Думаю, наши болельщики этого заслужили, да и мы сами долго этого ждали. Европа… О чём ещё можно мечтать, когда играешь против таких сильных команд, да и болельщики в Европе тоже, конечно, на уровне», — сказал Селихов в видео на YouTube-канале «Спартака».

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