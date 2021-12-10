Польский журналист — о сейве Селихова: любой вратарь мира отбил бы этот пенальти

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти на последних секундах решающего матча группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0). Однако в Польше не считают этот сейв выдающимся и упрекают игрока «Легии» Томаша Пекхарта в неубедительном исполнении 11-метрового удара.

«Любой вратарь в мире отбил бы этот пенальти», — написал польский журналист Пржемек Лангер в своём «твиттере».

Напомним, Александр Селихов – лучший голкипер нынешнего розыгрыша ЛЕ по проценту отражённых ударов (87%). Он защищал ворота «Спартака» в гостевом матче с «Лестером» (1:1), домашней игре с «Наполи» (2:1) и выездной встрече с «Легией» (1:0). В заключительном матче группового этапа с польской командой Селихов отбил пенальти на 98-й минуте. В итоге «Спартак» занял первое место в группе C.

Ранее стало известно, что Селихов претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы по итогам заключительного тура группового раунда турнира.