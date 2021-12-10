Селихов рассказал, как отразил пенальти в матче с «Легией»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал, как отразил пенальти на 98-й минуте матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0).

«Знал ли я, куда будет бить пенальти Пекхарт? Не знаю, почему, но он поменял своё решение. Вообще, я хотел остаться по центру, потому что он обычно чередовал удары с «точки» — то в центр, то влево. Сейчас можно сказать, что какое-то чутьё сработало.

В эпизоде с пенальти Джикия сразу сказал, что пенальти будет назначен на сто процентов. Ещё он сказал, что я возьму этот удар. Не знаю, почему он был так уверен», — сказал Селихов в видео на YouTube-канале «Спартака».

Напомним, Александр Селихов – лучший голкипер нынешнего розыгрыша ЛЕ по проценту отражённых ударов (87%). Он защищал ворота «Спартака» в гостевом матче с «Лестером» (1:1), домашней игре с «Наполи» (2:1) и выездной встрече с «Легией» (1:0). В заключительном матче группового этапа с польской командой Селихов отбил пенальти на 98-й минуте. В итоге «Спартак» занял первое место в группе C.



Ранее стало известно, что Селихов претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы по итогам заключительного тура группового раунда турнира.

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