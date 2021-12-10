«Мальорка» — «Сельта»: текстовая трансляция начнётся в 23:00

Сегодня, 10 декабря, состоится матч между «Мальоркой» из Пальма-де-Мальорки и «Сельтой» из Виго. Команды встретятся на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке (Испания). Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры «Мальорка» — «Сельта».

«Мальорка» располагается на 12-м месте в чемпионате Испании. Подопечные Луиса Гарсии Пласы набрали 19 очков в 16 играх национального первенства. «Сельта» (16) находится на 14-м месте в Ла Лиге. Лидером чемпионата является мадридский «Реал». У команды Карло Анчелотти 39 очков. У их ближайших преследователей из «Севильи» 31 очко. «Бетис» (30) располагается на третьем месте.