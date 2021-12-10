Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мальорка» — «Сельта»: текстовая трансляция начнётся в 23:00

«Мальорка» — «Сельта»: текстовая трансляция начнётся в 23:00
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, состоится матч между «Мальоркой» из Пальма-де-Мальорки и «Сельтой» из Виго. Команды встретятся на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке (Испания). Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры «Мальорка» — «Сельта».

«Мальорка» располагается на 12-м месте в чемпионате Испании. Подопечные Луиса Гарсии Пласы набрали 19 очков в 16 играх национального первенства. «Сельта» (16) находится на 14-м месте в Ла Лиге. Лидером чемпионата является мадридский «Реал». У команды Карло Анчелотти 39 очков. У их ближайших преследователей из «Севильи» 31 очко. «Бетис» (30) располагается на третьем месте.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021