Решение об отмене матча ЦСКА — «Арсенал» было изменено

Матч между ЦСКА и тульским «Арсеналом» состоится. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов. Источник «Чемпионата» подтвердил данную информацию.



Ранее появилась информация, согласно которой игру могли отменить из-за погодных условий. По сведениям разных гидрометеорологических источников, дневная температура воздуха в Москве завтра может составить от -15 до -18 градусов. По регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов.



Стоит отметить, что решение об отмене или проведении игры принимает делегат матча.



Напомним, встреча московского ЦСКА и тульского «Арсенала» запланирована на субботу, 11 декабря. Игра должна состояться на стадионе «ВЭБ Арена» («Арена ЦСКА») в столице. Стартовый свисток арбитра, если матч будет проведён, прозвучит в 16:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.

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