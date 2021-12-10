Игрокам ЦСКА сообщили об отмене матча с «Арсеналом»

Матч между ЦСКА и тульским «Арсеналом» отменён из-за погодных условий. Об этом «Чемпионату» сообщило несколько источников, знакомых с ситуацией. «Игрокам ЦСКА сообщили, что матч не состоится. На 99% решение об отмене принято, если ситуацию не решат переиграть в последний момент», — сказал один из источников «Чемпионату»
Согласно сведениям разных гидрометеорологических источников, дневная температура воздуха в Москве завтра может составить от -15 до -18 градусов. По регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже -15 градусов.
Стоит отметить, что решение об отмене или проведении игры принимает делегат матча.
Напомним, встреча московского ЦСКА и тульского «Арсенала» запланирована на субботу, 11 декабря. Игра должна состояться на стадионе ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) в столице. Стартовый свисток арбитра, если матч будет проведён, прозвучит в 16:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.
- 10 декабря 2021
-
15:25
-
15:13
-
14:57
-
14:35
-
14:24
-
14:22
-
14:19
-
14:16
-
14:07
-
13:44
-
13:43
-
13:36
-
13:34
-
13:14
-
13:04
-
12:59
-
12:57
-
12:40
-
12:39
-
12:33
-
12:27
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:56
-
11:51
-
11:32
-
11:19
-
11:18
-
11:13
-
11:07
-
10:55
-
10:51
-
10:42
-
10:31