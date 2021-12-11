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Смолов и Жиго — в топ-10 игроков группового этапа Лиги Европы по количеству промахов

Смолов и Жиго — в топ-10 игроков группового этапа Лиги Европы по количеству промахов
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго и форвард «Локомотива» Фёдор Смолов вошли в топ-10 футболистов с наибольшим числом промахов на групповой стадии Лиги Европы.

Смолов и Жиго разделяют пятое место по этому показателю. Оба футболиста допустили по 7 промахов. Больше всех промахов допустил полузащитник «Црвены Звезды» Каку Канга (11).

Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места.

«Локомотив», в свою очередь, в заключительном туре проиграл «Марселю» (0:1). Железнодорожники после шести туров заняли последнее место в группе и не сыграют в весенней стадии еврокубков. Команда не одержала ни одной победы на групповом этапе – четыре поражения и две ничьи.

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