Несмотря на разницу в результате, в сумме выплат разрыв небольшой.

«Спартак» – первый, «Локо» – последний. Сколько они заработали в Лиге Европы?

Еврокубковая осень завершилась – «Зенит» и «Спартак» продолжат весной в Лиге Европы, а «Локомотив», занявший последнее место в группе, в РПЛ. Считаем, сколько заработали наши клубы.

Призовой фонд Лиги Европы

В этом цикле общий призовой фонд уменьшился, но при этом доход клубов увеличился – всё потому, что количество участников группового этапа сократилось с 48 до 32 команд.

Призовой фонд Лиги Европы

Источник: УЕФА Цикл 2018-2021, млн € Цикл 2021-2024, млн € Общая сумма 560 465 Выплата за квалификацию 2,92 3,63 Победа на групповом этапе 0,57 0,63 Ничья 0,19 0,21 Первое место в группе 1 1,1 Второе место в группе 0,5 0,55 1/16 финала 0,5 0,5 1/8 финала 1,1 1,2 1/4 финала 1,5 1,8 Полуфинал 2,4 2,8 Финал 4,5 4,6 Победители 8,5 8,6 Выплаты за исторический коэффициент (общая сумма) 84 69,75 ТВ-права (общая сумма) 168 139,5

Напомним, что такое исторический коэффициент и как он считается:

– команды распределяют по местам в рейтинге, который формируется на основе очков, заработанных клубом за выступления в еврокубках за последние десять лет, и бонусных баллов за победы в Лиге чемпионов УЕФА/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке;

– выплата рассчитывается так: € 132 тыс. умножается на число от 1 до 32, где коэффициент 1 присуждается последнему клубу в рейтинге, а 32 – первому.

Маркетинговый пул, в который входят выплаты от ТВ-прав, просчитать сложнее: каждой стране, чьи клубы участвуют в лиге Европы, выделяется определённая сумма, размер которой зависит от стоимости её телевизионного рынка.

Миллионы «Спартака»

За попадание в групповой этап – € 3,63 млн, за три победы и ничью – € 2,1 млн. В таблице исторических коэффициентов за последние десять лет среди клубов, участвующим в нынешнем розыгрыше ЛЕ, «Спартак» на 27-м месте, поэтому выплата по этому пункту € 132 тыс *6 = € 792 тыс. За квалификацию в 1/8 финала клуб получит € 1,2 млн. Итого – € 7,722 млн без учёта маркетингового пула.

Миллионы «Локомотива»

«Локомотив», несмотря на неудачное выступление и вылет из Лиги Европы, заработал всего на € 1,296 млн меньше «Спартака»: за участие – € 3,63 млн, две ничьих – € 420 тыс, бонус по историческому коэффициенту – € 2,376 млн. По последнему пункту выплата больше, чем у «Спартака», потому что «Локо» занимает 15-ю строчку в рейтинге. Итого – € 6,426 млн без выплат за ТВ-права.

Сравнивать с доходами «Зенита» в Лиге чемпионов (две ничьих, одна победа) доходы «Спартака» и «Локомотива» чуть-чуть больно.