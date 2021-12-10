«Спартак» – первый, «Локо» – последний. Сколько они заработали в Лиге Европы?

Еврокубковая осень завершилась – «Зенит» и «Спартак» продолжат весной в Лиге Европы, а «Локомотив», занявший последнее место в группе, в РПЛ. Считаем, сколько заработали наши клубы.
Призовой фонд Лиги Европы
В этом цикле общий призовой фонд уменьшился, но при этом доход клубов увеличился – всё потому, что количество участников группового этапа сократилось с 48 до 32 команд.
Призовой фонд Лиги Европы
|Источник: УЕФА
|Цикл 2018-2021, млн €
|Цикл 2021-2024, млн €
|Общая сумма
|560
|465
|Выплата за квалификацию
|2,92
|3,63
|Победа на групповом этапе
|0,57
|0,63
|Ничья
|0,19
|0,21
|Первое место в группе
|1
|1,1
|Второе место в группе
|0,5
|0,55
|1/16 финала
|0,5
|0,5
|1/8 финала
|1,1
|1,2
|1/4 финала
|1,5
|1,8
|Полуфинал
|2,4
|2,8
|Финал
|4,5
|4,6
|Победители
|8,5
|8,6
|Выплаты за исторический коэффициент (общая сумма)
|84
|69,75
|ТВ-права (общая сумма)
|168
|139,5
Напомним, что такое исторический коэффициент и как он считается:
– команды распределяют по местам в рейтинге, который формируется на основе очков, заработанных клубом за выступления в еврокубках за последние десять лет, и бонусных баллов за победы в Лиге чемпионов УЕФА/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке;
– выплата рассчитывается так: € 132 тыс. умножается на число от 1 до 32, где коэффициент 1 присуждается последнему клубу в рейтинге, а 32 – первому.
Маркетинговый пул, в который входят выплаты от ТВ-прав, просчитать сложнее: каждой стране, чьи клубы участвуют в лиге Европы, выделяется определённая сумма, размер которой зависит от стоимости её телевизионного рынка.
Миллионы «Спартака»
За попадание в групповой этап – € 3,63 млн, за три победы и ничью – € 2,1 млн. В таблице исторических коэффициентов за последние десять лет среди клубов, участвующим в нынешнем розыгрыше ЛЕ, «Спартак» на 27-м месте, поэтому выплата по этому пункту € 132 тыс *6 = € 792 тыс. За квалификацию в 1/8 финала клуб получит € 1,2 млн. Итого – € 7,722 млн без учёта маркетингового пула.
Миллионы «Локомотива»
«Локомотив», несмотря на неудачное выступление и вылет из Лиги Европы, заработал всего на € 1,296 млн меньше «Спартака»: за участие – € 3,63 млн, две ничьих – € 420 тыс, бонус по историческому коэффициенту – € 2,376 млн. По последнему пункту выплата больше, чем у «Спартака», потому что «Локо» занимает 15-ю строчку в рейтинге. Итого – € 6,426 млн без выплат за ТВ-права.
Сравнивать с доходами «Зенита» в Лиге чемпионов (две ничьих, одна победа) доходы «Спартака» и «Локомотива» чуть-чуть больно.
- 10 декабря 2021
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