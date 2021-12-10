Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Легия» – «Спартак» – 0:1, «Марсель» – «Локомотив» — 1:0, сколько денег заработали «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы

«Спартак» – первый, «Локо» – последний. Сколько они заработали в Лиге Европы?
Полина Куимова
Сколько денег заработали «Спартак» и «Локомотив»
Комментарии
Несмотря на разницу в результате, в сумме выплат разрыв небольшой.

Еврокубковая осень завершилась – «Зенит» и «Спартак» продолжат весной в Лиге Европы, а «Локомотив», занявший последнее место в группе, в РПЛ. Считаем, сколько заработали наши клубы.

С кем «Спартак» и «Зенит» сыграют в плей-офф Лиги Европы? Все расклады перед жеребьёвкой С кем «Спартак» и «Зенит» сыграют в плей-офф Лиги Европы? Все расклады перед жеребьёвкой

Призовой фонд Лиги Европы

В этом цикле общий призовой фонд уменьшился, но при этом доход клубов увеличился – всё потому, что количество участников группового этапа сократилось с 48 до 32 команд.

Призовой фонд Лиги Европы

Источник: УЕФАЦикл 2018-2021, млн €Цикл 2021-2024, млн €
Общая сумма560465
Выплата за квалификацию2,923,63
Победа на групповом этапе0,570,63
Ничья0,190,21
Первое место в группе11,1
Второе место в группе0,50,55
1/16 финала0,50,5
1/8 финала1,11,2
1/4 финала1,51,8
Полуфинал2,42,8
Финал4,54,6
Победители8,58,6
Выплаты за исторический коэффициент (общая сумма)8469,75
ТВ-права (общая сумма)168139,5

Напомним, что такое исторический коэффициент и как он считается:

– команды распределяют по местам в рейтинге, который формируется на основе очков, заработанных клубом за выступления в еврокубках за последние десять лет, и бонусных баллов за победы в Лиге чемпионов УЕФА/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке;

– выплата рассчитывается так: € 132 тыс. умножается на число от 1 до 32, где коэффициент 1 присуждается последнему клубу в рейтинге, а 32 – первому.

Маркетинговый пул, в который входят выплаты от ТВ-прав, просчитать сложнее: каждой стране, чьи клубы участвуют в лиге Европы, выделяется определённая сумма, размер которой зависит от стоимости её телевизионного рынка.

Миллионы «Спартака»

За попадание в групповой этап – € 3,63 млн, за три победы и ничью – € 2,1 млн. В таблице исторических коэффициентов за последние десять лет среди клубов, участвующим в нынешнем розыгрыше ЛЕ, «Спартак» на 27-м месте, поэтому выплата по этому пункту € 132 тыс *6 = € 792 тыс. За квалификацию в 1/8 финала клуб получит € 1,2 млн. Итого – € 7,722 млн без учёта маркетингового пула.

Селихов! «Спартак»! Невероятная победа в Польше и первое место в «группе смерти» Селихов! «Спартак»! Невероятная победа в Польше и первое место в «группе смерти»

Миллионы «Локомотива»

«Локомотив», несмотря на неудачное выступление и вылет из Лиги Европы, заработал всего на € 1,296 млн меньше «Спартака»: за участие – € 3,63 млн, две ничьих – € 420 тыс, бонус по историческому коэффициенту – € 2,376 млн. По последнему пункту выплата больше, чем у «Спартака», потому что «Локо» занимает 15-ю строчку в рейтинге. Итого – € 6,426 млн без выплат за ТВ-права.

Чудеса закончились. «Локомотив» влетел в Марселе и попрощался с еврокубками Чудеса закончились. «Локомотив» влетел в Марселе и попрощался с еврокубками

Сравнивать с доходами «Зенита» в Лиге чемпионов (две ничьих, одна победа) доходы «Спартака» и «Локомотива» чуть-чуть больно.

Поделиться
Теги Футбол Лига Европы ФК Спартак ФК Локомотив •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович/Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021