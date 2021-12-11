Клопп: Джеррард может отмечать как сумасшедший чёрт, если «Астон Вилла» забьёт «Ливерпулю»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от возвращения экс-капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда на «Энфилд». Напомним, Джеррард тренирует «Астон Виллу», которая сегодня, 11 декабря, сыграет с «Ливерпулем» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги.



«Замечательная история. Я отчасти могу представить, какие чувства испытывает Стивен. Никаких сантиментов и прочей шелухи. Между тем Стивен уже является опытным тренером и точно знает, как подходить к тем или иным матчам. Однако он, вероятно, понятия не имеет, какие чувства накроют его, когда он выйдет на стадион из подтрибунного помещения.



У меня было то же самое, когда я впервые вернулся в Майнц, или когда отправился с «Ливерпулем» в Дортмунд. Это странно, но все люди, которых вы встречаете, выходя на стадион, нравятся вам. Обычно это не так. Но я справился с эмоциями, и Стиви справится. Он дружит с 99,9% людей в «Ливерпуле», а остальные 0,1% никогда его не встречали. Я никогда не слышал ничего негативного о Стивене Джеррарде в этом клубе.



Он отличный парень. Он приедет на «Энфилд» со своей командой и захочет выиграть матч после того, как я пожму ему руку и мы начнём работать на полную мощность. Помню, когда дортмундская «Боруссия», игравшая под моим руководством, забила «Майнцу», я позабыл всю историю, связанную с этим клубом, и стал праздновать как сумасшедший чёрт. Стивен тоже может это делать, но я надеюсь, что у него просто не будет повода», — приводит слова Клоппа Goal.com.