«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 11 декабря, состоится матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Встреча 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.



«Манчестер Сити» набрал 35 очков в 15 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (21) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Ливерпуль» (34) и «Челси» (33). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».