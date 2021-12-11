«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча Лиги Европы с «Марселем»

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Марселем» (0:1), который состоялся 9 декабря.



На видео показано прибытие команды на стадион, разминка железнодорожников перед матчем, а также ключевые моменты встречи и эмоции футболистов после финального свистка.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Локомотива». Права на видео принадлежат UEFA и «Матч ТВ».



По итогам 6 туров «Локомотив», набрав два очка, занял последнее место в группе E. Первым финишировал «Галатасарай» (12), второе место досталось «Лацио» (9), «Марсель» (7) стал третьим. «Галатасарай» вышел в 1/8 финала, а «Лацио» сыграет в стыковом раунде турнира.