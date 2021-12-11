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«Крылья Советов» переиграли «Рубин» благодаря голам Сергеева и Пиняева

«Крылья Советов» переиграли «Рубин» благодаря голам Сергеева и Пиняева
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Сегодня, 11 декабря, состоялся матч «Крылья Советов» — «Рубин». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Она завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Первый гол на 62-й минуте забил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Он воспользовался передачей полузащитника Романа Ежова. На 85-й минуте Сергей Пиняев установил окончательный счёт, а Сергеев отметился результативной передачей.

Напомним, обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогали ему ассистенты Валентин Мурашов и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
11 декабря 2021, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Сергеев – 62'   2:0 Пиняев – 85'
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