«Крылья Советов» переиграли «Рубин» благодаря голам Сергеева и Пиняева

Сегодня, 11 декабря, состоялся матч «Крылья Советов» — «Рубин». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Она завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Первый гол на 62-й минуте забил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Он воспользовался передачей полузащитника Романа Ежова. На 85-й минуте Сергей Пиняев установил окончательный счёт, а Сергеев отметился результативной передачей.



Напомним, обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогали ему ассистенты Валентин Мурашов и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).



Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).