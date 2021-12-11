Болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча с «Рубином»

Болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0), передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, фанату стало плохо за 10 минут до конца встречи. До самого конца игры и после её завершения фанату делали массаж сердца и ожидали реанимацию. Всё это происходило на морозе. На стадионе дежурила машина реанимации, но в итоге врачи самостоятельно делали массаж сердца.
Сегодня, 11 декабря, состоялся матч «Крылья Советов» — «Рубин». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Она завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
- 11 декабря 2021
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