Болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча с «Рубином»

Болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0), передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, фанату стало плохо за 10 минут до конца встречи. До самого конца игры и после её завершения фанату делали массаж сердца и ожидали реанимацию. Всё это происходило на морозе. На стадионе дежурила машина реанимации, но в итоге врачи самостоятельно делали массаж сердца.



Сегодня, 11 декабря, состоялся матч «Крылья Советов» — «Рубин». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Она завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Самарские «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).