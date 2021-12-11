Игрок «Арсенала» — после матча с ЦСКА: в такую погоду играть тяжело. Лучше бы перенесли
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Полузащитник тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили прокомментировал состоявшийся матч с ЦСКА (0:2) на «ВЭБ Арене» в Москве. Игру могли перенести на 2022 год из-за мороза.
«Матч не должен был состояться? Нам ничего не говорили. Знали, что будет холодно – в такую погоду тяжело играть. Наверное, лучше бы перенесли на весну. Но травма тут ни при чём», — приводит слова Давиташвили корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Давиташвили был заменён в перерыве встречи, вместо него появился Аксель Бьёрнстрём. После матча грузинский футболист покидал стадион на костылях. В нынешнем сезоне нападающий забил три гола в 16 матчах чемпионата страны. Также на счету грузинского футболиста гол и голевая передача в двух матчах Кубка России.
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