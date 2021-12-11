Кузьмичёв покинул «Спартак». Он курировал систему подготовки молодых футболистов
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Владимир Кузьмичёв покинул пост заместителя гендиректора «Спартака» по подготовке молодёжи по собственному желанию. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сегодня Кузьмичёв встретился с Федуном и попросил об отставке. Причиной стали расхождения во взглядах на работу.
Ранее Владимир Кузьмичёв занимал пост директора академии «Локомотива», покинув эту должность в декабре 2020 года. 9 сентября 2021 года было объявлено о назначении Кузьмичёва куратором системы подготовки молодых футболистов московского «Спартака». Он курировал подготовку молодых футболистов в «Спартаке-2», молодёжке и академии красно-белых. Сообщалось, что главный тренер «Спартака» Руй Витория воспринял новость о назначении Кузьмичёва положительно.
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