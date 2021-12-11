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Дубль Заболотного — в видеообзоре победы ЦСКА над тульским «Арсеналом»

Дубль Заболотного — в видеообзоре победы ЦСКА над тульским «Арсеналом»
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ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 33-й минуте Ильзат Ахметов на левом фланге получил мяч от Чидеры Эджуке и от края штрафной навесил к краю вратарской, где Антон Заболотный опередил и защитника, и пошедшего навстречу Антона Коченкова, красивым ударом пяткой в прыжке послав мяч в ворота мимо голкипера. На 76-й минуте Заболотный уверенно реализовал пенальти, который сам и заработал.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с видеообзором матча ЦСКА — «Арсенал»:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Запись можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».

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