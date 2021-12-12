Заболотный: гол в стиле Холанда и Ибрагимовича? Это они забивают в моём

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный оценил первый гол, забитый в ворота тульского «Арсенала» (2:0) в 18-м туре РПЛ. Форвард в матче стал автором дубля.
«Ну да, гол получился весьма красивым. Я думаю, Ахметов просто хорошую передачу выпилил, поэтому прикольно, что получилось срезать мяч в ворота именно в таком стиле. Гол в стиле Жиру, Ибрагимовича или Холанда? Если честно, я думаю, что они в моём стиле забивают, а не я в их», — рассказал нападающий в интервью YouTube-каналу московского клуба.
Первый гол Заболотного был забит на 33-й минуте. Ахметов на левом фланге получил мяч от Эджуке и от края штрафной навесил к краю вратарской, где Заболотный опередил и защитника, и пошедшего навстречу Коченкова, красивым ударом пяткой в прыжке послав мяч в ворота мимо вратаря.
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