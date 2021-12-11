ЦСКА — «Арсенал» Тула: Заболотный забил пяткой с лёта
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный открыл счёт в матче 18-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом». Форвард армейцев отличился на 33-й минуте.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «Твиттере» «Матч Премьер».
Ахметов на левом фланге получил мяч от Эджуке и от края штрафной навесил к краю вратарской, где Заболотный опередил и защитника, и пошедшего навстречу Коченкова, красивым ударом пяткой в прыжке послав мяч в ворота мимо Коченкова!
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен был вынужден замениться на 23-й минуте, уступив место на поле Константину Кучаеву. 22-летний Бохинен в восьми матчах чемпионата забил один гол. Контракт норвежского футболиста истекает в 2025 году.
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