Захарян, Грулев и Тюкавин – в стартовом составе «Динамо» на матч с «Зенитом»

Московское «Динамо» объявило стартовый состав на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин.
Запасные: Будачёв, Лещук, Плиев, Паршивлюк, Игбун, Сазонов, Евгеньев, Кутицкий, Галкин, Гладышев, Лаксальт.
Матч обслужит авторитетная бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. В роли ассистентов выступят Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Павел Шадыханов. За VAR будут отвечать Владимир Москалёв и его ассистент Игорь Демешко.
«Зенит» набрал 37 очков за 17 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по футболу. Московское «Динамо» (35) – на второй позиции. Победитель предстоящего матча уйдёт на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги.
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