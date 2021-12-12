«Бёрнли» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 12 декабря, состоится матч «Бёрнли» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бёрнли» — «Вест Хэм Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут ассистенты Даррен Кэнн и Ричард Уэст. Резервный рефери — Крейг Поусон.
«Вест Хэм Юнайтед» набрал 27 очков в 15 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (10) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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