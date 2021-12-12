«Динамо» не проигрывает в РПЛ пять матчей подряд

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Динамо» принимало санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась ничьей со счётом 1:1.



Таким образом, московское «Динамо» продлило беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиги до пяти матчей подряд. Последний раз московский клуб проиграл в чемпионате России 29 октября. Тогда соперником «Динамо» также был «Зенит».



Санкт-петербургский «Зенит» в 18 встречах набрал 38 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Динамо» (36) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит московский ЦСКА (30).