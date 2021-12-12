Шварц отметил боевой характер «Динамо» в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничейный результат сине-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
«В раздевалке не было всплесков или взрывов. Мы внесли определённые корректировки по игре.
Очень доволен развитием, которое показывает команда. Парни подходят к обязанностям профессионально. Если говорить о результатах, то они были разными, но по большей части позитивными. Сегодня игра была непростая, но я рад, что удалось взять одно очко. Стоит отметить и боевой характер нашей команды», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).
- 12 декабря 2021
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