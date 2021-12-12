Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шварц отметил боевой характер «Динамо» в матче с «Зенитом»

Шварц отметил боевой характер «Динамо» в матче с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничейный результат сине-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«В раздевалке не было всплесков или взрывов. Мы внесли определённые корректировки по игре.

Очень доволен развитием, которое показывает команда. Парни подходят к обязанностям профессионально. Если говорить о результатах, то они были разными, но по большей части позитивными. Сегодня игра была непростая, но я рад, что удалось взять одно очко. Стоит отметить и боевой характер нашей команды», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).

Новость по теме
Скопинцев: «Зенит» вон с «Челси» играл, о чём говорить? Ничья в пользу «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021