Бальбуэна: «Динамо» постарается финишировать в следующем году в топе
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал результаты команды в первой части РПЛ. Подопечные Сандро Шварца сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) в 18-м туре РПЛ и ушли на зимнюю паузу в чемпионате на втором месте.
«Мы постараемся перезарядить батарейки и финишировать в следующем году в топе. Хорошо, что мы на втором месте закончили год. Это неплохо. Но теперь после отдыха всё начинается заново. На каникулы поеду домой, буду отдыхать в Парагвае», — передаёт слова Бальбуэны корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
После зимней паузы сезон для «Динамо» начнётся гостевым матчем с подмосковными «Химками» (26 февраля), затем команду ждёт матч 1/8 финала Кубка России с «Нижним Новгородом» (2 марта).
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