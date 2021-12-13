Сотрудники стадиона ловили голубя, Бека-Бека зажигал перед фанатами. Фото победы «Локо»

12 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал уверенную победу над «Уфой». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Маркуса Гисдоля.

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал победу.



«Плохое время было после сборных. Долго ждали победы. Хорошо, что закончили год победно. Надо всем отдохнуть и с новыми силами дальше. Многое не получалось, были постоянные травмы. Давно не играем в составе, который был хотя бы в двух первых матчах при Маркусе. Настроение плохое после проигрышей, теряется уверенность. Надо забыть о футболе и отдохнуть.



Атмосфера хорошая, все друг друга поддерживают. Сегодня радовались после голов, будто выиграли Лигу чемпионов. Все этого ждали», — передаёт слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.