Сотрудники стадиона ловили голубя, Бека-Бека зажигал перед фанатами. Фото победы «Локо»

12 декабря в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал уверенную победу над «Уфой». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Маркуса Гисдоля.
Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал победу.
«Плохое время было после сборных. Долго ждали победы. Хорошо, что закончили год победно. Надо всем отдохнуть и с новыми силами дальше. Многое не получалось, были постоянные травмы. Давно не играем в составе, который был хотя бы в двух первых матчах при Маркусе. Настроение плохое после проигрышей, теряется уверенность. Надо забыть о футболе и отдохнуть.
Атмосфера хорошая, все друг друга поддерживают. Сегодня радовались после голов, будто выиграли Лигу чемпионов. Все этого ждали», — передаёт слова Рыбуса корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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