Сегодня состоится жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022
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Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Начало — в 14:00 мск. Российских клубов нет среди участников плей-офф.
Среди «сеяных» команд:
«Манчестер Сити» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лилль» (Франция), «Ювентус» (Италия).
«Несеяными» командами стали:
«ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Челси» (Англия).
Предварительно первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта.
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