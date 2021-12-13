Жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций сезона-2021/2022: когда начало и кто участвует

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне (Швейцария) пройдёт жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022. Начало — в 16:00 мск.

В жеребьёвке примут участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций (сеяные) и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

Сеяные: «Будё-Глимт» (Норвегия), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), ПАОК (Греция), «Партизан» (Сербия), «Раннерс» (Дания), «Славия» (Чехия), «Тоттенхэм» (Англия)/«Витесс» (Нидерланды).



Несеяные: «Лестер» (Англия), «Мидтъюлланн» (Дания), «Марсель» (Франция), ПСВ (Нидерланды), «Рапид» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Чехия), «Фенербахче» (Турция).

Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — неделей позже. Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги конференций. Это ЛАСК (Австрия), «Гент» (Бельгия), «Рома» (Италия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Ренн» (Франция) и «Базель» (Швейцария).

Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 25 февраля.