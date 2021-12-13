«Сладкий и заслуженный момент!» «Аталанта» — о голе Миранчука
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«Аталанта» отреагировала на гол российского полузащитника Алексея Миранчука в матче 17-го тура чемпионата Италии с «Вероной». Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Сладкий и заслуженный момент!» Вперёд Алексей!» — написано в «инстаграме» «Аталанты».
Российский полузащитник второй раз в сезоне появился в стартовом составе и в этом же матче забил гол, сравняв счёт на 37-й минуте. Для него этот гол стал первым в нынешнем сезоне за «Аталанту».
Контракт Миранчука с итальянским клубом действует до 2024 года. Transfermarkt оценивает российского футболиста в € 13,5 млн. Ранее появилась информация, что полузащитник может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
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