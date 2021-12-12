«Миранчук сотворил магию». Впервые за три месяца вышел в старте «Аталанты» и сразу забил!

«Аталанта» приехала в Верону не в лучшем настроении — на этой неделе команда Джан Пьеро Гасперини попрощалась с Лигой чемпионов. К тому же из-за снегопада матч с «Вильярреалом» (2:3) перенесли на один день. Таким образом, на восстановление у бергамасков было меньше времени, чем планировалось. Главный тренер «Аталанты» сделал сразу несколько изменений по сравнению с предыдущим матчем, и место в основе получил даже Алексей Миранчук. Россиянин не играл в старте почти три месяца — последний раз такое было 18 сентября во встрече с «Салернитаной» (1:0). С тех пор Алексей отыграл три матча, проведя на поле в общей сложности всего 51 минуту.

В Вероне Миранчук смотрелся очень достойно. По телевизионной картинке сложилось ощущение, что россиянин очень соскучился по футболу. Алексей часто работал с мячом, временами демонстрировал неплохой дриблинг. В одном из эпизодов его срубил защитник «Вероны» Чеккерини, и арбитр Сакки вполне мог наградить того жёлтой карточкой, но ограничился устным внушением. А спустя ещё несколько минут Миранчук отдал великолепный пас пяткой на Пашалича, но бывший футболист «Спартака» попал в штангу. Как же жаль, что эта передача не оказалась голевой!

К тому моменту «Аталанта» уже «горела» 0:1 — счёт в матче открыл Джованни Симеоне, сын главного тренера «Атлетико». Миранчук не сбавил в активности и всё-таки посадил Чеккерини на жёлтую карточку, поскольку тот прихватил россиянина руками в центральном круге. На 37-й минуте полузащитник забил первый гол в нынешнем сезоне. Алексей подхватил мяч в чужой штрафной площади, легко ушёл от защитника при помощи ложного финта и нанёс точный удар в дальний угол. Это первый гол для полузащитника в Серии А за 217 дней.

«Миранчук сотворил магию, достал кролика из шляпы. Он выскочил словно из ниоткуда, убрал соперника и точно пробил в угол ворот «Вероны». Россиянин прекрасно воспользовался беспечностью обороны хозяев», — написало Tuttomercatoweb. Издание поставило Миранчуку самую высокую оценку (получил семёрку, как и Пашалич) среди футболистов «Аталанты» по итогам первых 45 минут.

В начале второго тайма показалось, что россиянина уберут с поля. У кромки появился Иличич, однако словенец заменил Пашалича. Видимо, активность Миранчука в первой половине впечатлила главного тренера, и он предоставил полузащитнику много игрового времени. В итоге Алексей провёл на поле 78 минут — так долго в нынешнем сезоне он ещё не играл (до этого лучший результат — 50 минут с «Фиорентиной»).

Стоит признать, что после перерыва Миранчук выглядел уже не так ярко, как в первом тайме, но его команда одержала победу. За время, проведённое в матче, Алексей нанёс один удар в створ, выполнил 89% точных передач, выиграл два единоборства и совершил один перехват. Whoscored признал его лучшим футболистом в составе «Аталанты» — оценка 7,8.

Удачную игру россиянина прокомментировал тренер Юрий Сёмин, работавший с Миранчуком в «Локомотиве».

«У Миранчука и раньше были результативные действия. Здесь важнее, что он, видимо, показал на тренировках, что заслужил место в старте. Надо продолжать. Это только одна игра, не нужно никаких фейерверков, а продолжать работать. Дай бог, чтобы так продолжал», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Долгожданный выход в основе «Аталанты» получился для Миранчука ярким. Есть надежда, что теперь тренер Гасперини будет чаще доверять полузащитнику. Впрочем, не исключено, что уже в зимнее трансферное окно россиянин сменит команду, хотя и агент, и представители клуба, заявляли «Чемпионату», что не собираются отпускать Алексея. Теперь в это верится чуть больше.