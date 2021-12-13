«Локомотив» использовал наибольшее количество игроков в этом сезоне РПЛ

«Локомотив» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Забили Константин Марадишвили и Гирано Керк.

В этом сезоне РПЛ «Локомотив» использовал 30 разных игроков, что является наибольшим показателем во всей лиге. Меньше всех использовали «Крылья Советов» и «Зенит» – по 22 игрока, сообщает в «Твиттере» OptaIvan.

После 18 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 28 очков и идёт на 5-м месте в турнирной таблице. Столько же очков у «Сочи» – уже сегодня команда сыграет дома со «Спартаком» в заключительном матче тура. В случае победы сочинцы могут уйти на зимний перерыв на 3-м месте, встреча состоится в 19:00 мск.