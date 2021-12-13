Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» использовал наибольшее количество игроков в этом сезоне РПЛ

«Локомотив» использовал наибольшее количество игроков в этом сезоне РПЛ
Комментарии

«Локомотив» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Забили Константин Марадишвили и Гирано Керк.

В этом сезоне РПЛ «Локомотив» использовал 30 разных игроков, что является наибольшим показателем во всей лиге. Меньше всех использовали «Крылья Советов» и «Зенит» – по 22 игрока, сообщает в «Твиттере» OptaIvan.

После 18 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 28 очков и идёт на 5-м месте в турнирной таблице. Столько же очков у «Сочи» – уже сегодня команда сыграет дома со «Спартаком» в заключительном матче тура. В случае победы сочинцы могут уйти на зимний перерыв на 3-м месте, встреча состоится в 19:00 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021