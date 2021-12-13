Ковач оценил шансы Мбаппе выиграть «Золотой мяч»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе после матча 18-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Дубль в этой встрече оформил Мбаппе.

«Он для меня один из трёх лучших игроков мира. Если его уберечь от травм, он выиграет много «Золотых мячей». В «ПСЖ» всё зависит от игрока. Благодаря своей технике, силе, скорости он может в любой момент что-то изменить», — приводит слова Ковача Lequipe.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 17 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.

«ПСЖ» набрал 45 очков и укрепился на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, опережая идущий вторым «Марсель» на 13 очков. «Монако» (26) — восьмой.