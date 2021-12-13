«Два раза в одну реку я бы не вошёл». Слуцкий — о предложении возглавить сборную России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, возглавил бы он сборную России ещё раз. Специалист тренировал команду в 2015-2016 годах.



«По поводу тренерства сборной со мной никто не связывался, потому что у меня есть действующий контракт, и я вполне допускаю, что связывались с моими руководителями. Российский футбольный союз сделал правильный выбор. И мы очень хорошо общаемся с Валерием Георгиевичем. Два раза в одну реку я бы не вошёл. Уникальная вещь — ещё ни один тренер национальной сборной не уходил оттуда победителем. То есть всем били в спину. Обсирали – это даже мягкое слово. Зачем, если ты уже там был, всё получил с лихвой, опять это делать второй, третий или ещё какой-то раз? Да, когда делает Луи ван Гал в сборной Голландии – это несколько иная ситуация. Но в наших условиях всё равно финал ясен. Имперские амбиции не дают нам спокойно спать. Мы по-прежнему считаем, что футбол придумали в России, и умрёт он тоже здесь. Вот вторая часть случилась, а первая точно не про нас», — рассказал Слуцкий на «YouTube-канале» Ксении Собчак.