«Локомотив» показал, что осталось за кадром победного матча с «Уфой»
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Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:0), который состоялся 12 декабря.
На видео показано прибытие команды на стадион, разминка железнодорожников перед матчем, а также ключевые моменты встречи, эмоции футболистов после финального свистка и благодарность игроков болельщикам.
Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Локомотива». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».
Московский «Локомотив» прервал серию из пяти поражений подряд и семи матчей без побед. Москвичи набрали 28 очков и идут на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (16) осталась на 15-й строчке.
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