Бруну Фернандеш: когда третий раунд жеребьёвки Лиги чемпионов?

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пошутил о том, что УЕФА пришлось заново проводить жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за технической ошибки.
Изначально «МЮ» достался «ПСЖ», но по итогам новой жеребьёвки англичане сыграют с «Атлетико».
«Когда третий раунд жеребьёвки?» — написал Фернандеш в своём «твиттере», прикрепив эмодзи «плачу от смеха» и попкорна.
В ходе первой жеребьёвки в соперники «Вильярреалу» бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала и жеребьёвка была проведена ещё раз.
После этого соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» достался «ПСЖ». Главной проблемой было то, что шар с «МЮ» не был в корзине с возможными соперниками «Атлетико». Испанцы подали протест, и УЕФА его одобрил.
- 13 декабря 2021
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