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«Сочи» — «Спартак»: хозяева вышли вперёд, Нобоа реализовал пенальти

«Сочи» — «Спартак»: хозяева вышли вперёд, Нобоа реализовал пенальти
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Сегодня, 13 декабря, «Сочи» встречается с московским «Спартаком». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте «Сочи» получил право исполнить пенальти за игру рукой Игнатова в штрафной площади «Спартака». Кристиан Нобоа проявил хладнокровие и реализовал удар с «точки».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогают ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Максим Перезва (Раменское).

«Сочи» набрал 28 очков в 17 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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