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«Продал душу». В Германии критикуют Тедеско и распространяют его слова о «Спартаке»

«Продал душу». В Германии критикуют Тедеско и распространяют его слова о «Спартаке»
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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, недавно дебютировавший в качестве наставника «РБ Лейпциг», подвергся критике со стороны немецких фанатов.

В 2019 году специалист был уволен из «Шальке-04», а через несколько месяцев он оказался в «Спартаке». В своём первом интервью в России специалист отметил, что выбрал московский клуб, поскольку у него есть традиции, своя ДНК, а также связь с фанатами, как это было в «Шальке».

В последние дни немецкие фанаты активно распространяют те слова Тедеско и напоминают, что «РБ Лейпциг» был основан в 2009 году. Особенно жёсткие слова звучат от фанатов «Шальке».

«Что ж, лет через 80 и «РБ Лейпциг» станет клубом с традициями. Хорошим ребятам нужно немного подождать», — отмечает один из болельщиков.

«А когда-то мне нравился Тедеско. Жаль, что такой человек продал свою душу», — написал фанат «Шальке».

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