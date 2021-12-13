Джикия поставил «Спартаку» двойку за выступления в РПЛ

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поставил оценку московскому клубу за выступления в чемпионате России, а также рассказал о своём физическом состоянии.

«Какую оценку выставлю «Спартаку» за выступления в чемпионате России по пятибалльной шкале? Двойку.

Если смотреть на физическое состояние, то я себя чувствую достаточно хорошо. Привык к такому графику. Мне такое нравится больше, чем играть раз в неделю. На усталость точно не жалуюсь. Хочется играть как за клуб, так и за сборную. Лучше так», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» закончил первую часть сезона на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Руя Витории набрали 23 очка в 18 матчах.

В первой половине сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и в РПЛ. Всего команда Витории провела 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих.