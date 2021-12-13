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«Сочи» разгромил «Спартак» в последнем матче перед зимней паузой

«Сочи» разгромил «Спартак» в последнем матче перед зимней паузой
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Сегодня, 13 декабря, «Сочи» встречался с московским «Спартаком». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой хозяев со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

На 27-й минуте «Сочи» получил право исполнить пенальти за игру рукой Игнатова в штрафной площади «Спартака». Кристиан Нобоа проявил хладнокровие и реализовал удар с «точки». Во втором тайме эквадорский полузащитник «Сочи» вновь оказался в центре внимания, но на этот раз со знаком «минус» — на 66-й минуте Нобоа получил прямую красную карточку.

Однако игра в большинстве не помогла «Спартаку» забить. Более того, на 89-й минуте Ивелин Попов удвоил преимущество хозяев, а на 90+6-й Артур Юсупов поставил жирную точку в матче, реализовав пенальти. К слову, в эпизоде с назначением пенальти красную карточку получил Максимилиано Кофрие, уравняв составы команд на завершающие секунды матча. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу «Сочи».

«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
13 декабря 2021, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
3 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Нобоа – 28' (пен)   2:0 Попов – 88'   3:0 Юсупов – 90+7' (пен)
Удаления: Нобоа – 66' / Кофрие – 90+6'
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