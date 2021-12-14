Николич – об уходе из «Локомотива»: новая стратегия клуба мне была непонятна

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о своём уходе из московского клуба.

«Ситуация с приходом Рангника и его команды нормальная. Но за два месяца до этого я продлил контракт с руководством «Локомотива», и мы обозначили стоящие перед нами цели. А потом пришли новые руководители, и эти цели стали меняться. Я считал «Локомотив», как и все клубы, в которых работал, своим домом. Это мой первый клуб в России, я завёл много друзей и знакомств.

Перед тем, как я пришёл, «Локомотив» много выигрывал с Сёминым – чемпионат, Суперкубок, постоянно выступал в Лиге чемпионов. Мы продолжили в том же духе, в первом же сезоне выиграв Кубок России. Горжусь тем, что я первый иностранный тренер, который выиграл трофей с «Локомотивом». Мы тоже играли в Лиге чемпионов, в Лиге Европы.

Хочу сказать: новая стратегия мне была не совсем понятна. Я открыто говорил об этом, особенно Ральфу Рангнику. Везде, где я работал, меня интересовал результат и успешность проекта. И такая цель у меня была, когда я подписывал новый контракт.

Я желаю им успехов. Они, как минимум, должны остаться там, где «Локомотив» был. Надо выигрывать РПЛ, Кубок и Суперкубок, а также напрямую выходить в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

При мне и Сёмине не было больших успехов в групповых этапах Лиги чемпионов. Там есть причины, о которых можно поговорить позже. Следующим шагом был бы только успех на евроарене. А чтобы стратегия работала правильно, надо как минимум удерживать тот результат, который был», — сказал Николич в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.