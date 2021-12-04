Смородская: в «Локомотиве» нужно срочно снимать Гисдоля и возвращать Николича
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию в команде. Железнодорожники проиграли третий матч в РПЛ, уступив «Уралу» (0:1) в 17-м туре.
«Они уже проигрывают всем кому не лень! Нужно срочно принимать меры, и снимать Гисдоля, и возвращать Николича. Свои ошибки нужно принимать. Это страшная афера с этим Рангником, просто ужас. Нет, я бы не возглавила «Локомотив». Я оставила железнодорожников, работающих как часы. А сейчас развалили всё, что только можно», — приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».
«Локомотив» с 25 очками занимает в турнирной таблице пятое место. В следующем туре команда Маркуса Гисдоля проведёт домашний матч с «Уфой». Эта встреча станет последней перед зимним перерывом.
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