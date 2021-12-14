Онана: УЕФА признал, что дисквалификация за допинг была ошибкой, но это не помогло

Голкипер «Аякса» Андре Онана рассказал, как пережил дисквалификацию за запрещённые вещества.



«Я был вдали от друзей, семьи и футбола. Было мрачно и тяжело. Хочу сказать, что молодым парням нужно быть осторожнее с такими вещами. Подобное может произойти с кем угодно. Нужно быть внимательными, потому что в жизни случается всякое дерьмо.



Когда это произошло, я подумал: «Как мне объяснить родителям, что я дисквалифицирован из-за наркотиков, если я даже не курю и не употребляю алкоголь?» Я даже никогда не пробовал курить кальян. Для моих родителей это было тяжело. Люди, которые меня знают, спрашивали: «Как это возможно, что тот парень, которого мы знали как профессионала, отстранён за наркотики?» Это была ошибка, и УЕФА признал этот факт, но мне это не помогло. Я уже получил наказание», — приводит слова Онаны Goal.com.



В феврале Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил, в его анализах обнаружили запрещённый препарат. УЕФА принял решение дисквалифицировать игрока на год, но позже сократил срок дисквалификации до девяти месяцев. Футболист признался, что случайно принял лекарство своей жены Ласимак.