Почеттино: «ПСЖ» предстоят сложные матчи, потому что «Реал» привык выигрывать ЛЧ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал результаты повторной жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане на этой стадии турнира сыграют с «Реалом».
«Это будет сложное противостояние, потому что у «Реала» есть отличный тренер и прекрасные игроки. Мы встретимся с командой, которая привыкла выигрывать Лигу чемпионов. С командой, у которой богатая история и большой опыт. Понятно, что нам предстоит провести два очень трудных матча. Но это будет в феврале, поэтому нынешняя форма команд практически не имеет значения. Важно подойти к февралю в лучших кондициях, чтобы оценить каждого футболиста индивидуально. В состоянии команды всегда есть доля везения, потому что травмы игроков могут повлиять на коллектив. На это противостояние могут повлиять несколько факторов.
Конечно, мы должны быть уверены в себе. У нас отличная команда и великолепные футболисты. У нас есть потенциал, чтобы выиграть в этом противостоянии и выйти в следующую стадию турнира. Это наша цель», — приводит слова Почеттино RMC Sport.
- 14 декабря 2021
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